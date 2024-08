Duitse export en import dalen in eerste jaarhelft

FRANKFURT (ANP/DPA) - De Duitse export en import zijn in de eerste helft van het jaar gedaald, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De zwakke handelscijfers benadrukken de kwakkelende situatie van de belangrijkste handelspartner van Nederland en de grootste economie van Europa, die in het tweede kwartaal een kleine krimp liet zien.

De uitvoer in de eerste zes maanden van 2024 daalde met 1,6 procent op jaarbasis tot bijna 802 miljard euro. De invoer nam met ruim 6 procent af tot bijna 663 miljard euro. Doordat de import sterker daalde dan de export nam het Duitse handelsoverschot toe tot bijna 139 miljard euro.

In belangrijke sectoren van de Duitse economie zoals de autobranche, machinebouw en de chemiesector daalde de export. De Verenigde Staten blijven de grootste koper van Duitse goederen, vóór Frankrijk en Nederland. De meeste goederen die in Duitsland werden geïmporteerd kwamen uit China.

Het statistiekbureau meldde daarnaast dat de Duitse fabrieksorders in juni voor de zesde maand op rij zijn gedaald. Ten opzichte van een jaar eerder daalden de orders met 6,2 procent. Op maandbasis was sprake van een afname met 0,2 procent. De orders daalden met name voor de sector machinebouw en auto-industrie. In de autosector laten de orders al zeventien maanden op rij een afname zien.