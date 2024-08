Dode en vermisten bij ondergang groot zeiljacht bij Palermo

PALERMO (ANP) - De Italiaanse kustwacht zoekt op de zee voor de kust van het Siciliaanse Porticello ten oosten van Palermo naar zes mensen die zijn verdwenen bij de plotselinge ondergang van een grote zeilboot. Het lichaam van een zevende vermiste is inmiddels dood geborgen. Het 56 meter lange zeiljacht had tien bemanningsleden en twaalf passagiers aan boord.

Het zonk waarschijnlijk snel door een wervelwind tussen 04.00 en 05.00 uur in de ochtend. Vijftien mensen onder wie een baby zijn gered, melden plaatselijke media. Acht van hen moesten naar ziekenhuizen voor behandeling.

Het wrak van de boot is gelokaliseerd en duikers zijn ermee bezig. Volgens plaatselijke media wordt aangenomen dat de zes vermisten zich in het wrak bevinden. De zeilboot voer onder Britse vlag en had onder meer Britten, Amerikanen en een Canadees aan boord.