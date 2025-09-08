Een ander recht in de ogen kijken vind je misschien soms ongemakkelijk, zeker als het iemand is (M/V) op wie je graag een goede indruk wilt maken.

Toch is dat wat je moet doen. Volgens recent psychologisch onderzoek speelt niet alleen je uiterlijk, maar ook de manier waarop je kijkt een grote rol. Uit een studie besproken op PsyBlog blijkt dat mensen direct aantrekkelijker worden gevonden wanneer ze iemand recht aankijken—vooral wanneer ze daarbij glimlachen.

De onderzoekers lieten proefpersonen foto’s zien van gezichten die soms de kijker aankeken en soms wegkeken. Ook de gezichtsuitdrukking varieerde. Wat bleek? Gezichten die de kijker direct aankeken werden als veel aantrekkelijker ervaren dan gezichten met een afgewende blik. Het effect was extra sterk bij een lachend gezicht van het andere geslacht.

Volgens de onderzoekers toont dit experiment aan dat aantrekkingskracht niet alleen over looks gaat, maar ook over sociale signalen. Iemand die je aankijkt en lacht, lijkt namelijk ontvankelijk voor jouw aandacht, en dat vinden mensen onbewust aantrekkelijk. Onze hersenen lijken geëvolueerd te zijn om juist op die signalen te letten, zodat we onze energie steken in mensen die openstaan voor interactie.