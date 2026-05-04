Duitse exporteurs steunen EU-actie bij Amerikaanse heffingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse exporteursvereniging BGA steunt mogelijke vergeldingsmaatregelen van de EU, als de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen voor auto's uit Europa daadwerkelijk van kracht worden. "Eventuele tegenmaatregelen" zouden al besproken kunnen worden zodra het "duidelijk" is waarom president Donald Trump precies nieuwe tarieven wil invoeren, in welke mate en op welke juridische basis. Dat zegt BGA-voorzitter Dirk Jandura tegen de zakenkrant Handelsblatt.

Hoewel hij benadrukte dat dialoog en onderhandelingen de voorkeur hebben, zei Jandura ook dat het voor Europa essentieel is om "zijn belangen duidelijk en consequent te verdedigen".

Trump zei vrijdag dat hij de invoertarieven op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie zal verhogen tot 25 procent vanaf deze week. Hij beschuldigde Europa ervan zich niet te houden aan een handelsakkoord dat vorig jaar werd gesloten. De nieuwste stap betekent een scherpe escalatie na maanden van relatieve rust in het tarievengeschil.