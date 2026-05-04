ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse exporteurs steunen EU-actie bij Amerikaanse heffingen

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 15:16
anp040526171 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse exporteursvereniging BGA steunt mogelijke vergeldingsmaatregelen van de EU, als de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen voor auto's uit Europa daadwerkelijk van kracht worden. "Eventuele tegenmaatregelen" zouden al besproken kunnen worden zodra het "duidelijk" is waarom president Donald Trump precies nieuwe tarieven wil invoeren, in welke mate en op welke juridische basis. Dat zegt BGA-voorzitter Dirk Jandura tegen de zakenkrant Handelsblatt.
Hoewel hij benadrukte dat dialoog en onderhandelingen de voorkeur hebben, zei Jandura ook dat het voor Europa essentieel is om "zijn belangen duidelijk en consequent te verdedigen".
Trump zei vrijdag dat hij de invoertarieven op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie zal verhogen tot 25 procent vanaf deze week. Hij beschuldigde Europa ervan zich niet te houden aan een handelsakkoord dat vorig jaar werd gesloten. De nieuwste stap betekent een scherpe escalatie na maanden van relatieve rust in het tarievengeschil.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

0b57eff0-449e-11f1-9b4f-919a6264e39f

Wereldreis op motor eindigt in nachtmerrie: Brits stel moet tien jaar brommen in Iran

189849544_m

Is een thuisbatterij nu eindelijk rendabel in Nederland?

poetin rusland is niet gek geworden1670427622

Kremlin scherpt beveiliging Poetin aan uit vrees voor aanslag en coup

anp030526111 1

Oekraïne biedt Finland een 'drone-overeenkomst' aan

Loading