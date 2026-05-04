Minister Heinen: handelsdeal VS-EU moet worden uitgevoerd

door anp
maandag, 04 mei 2026 om 15:43
BRUSSEL (ANP) - Minister Eelco Heinen (Financiën) noemt het belangrijk dat de handelsdeal tussen de Verenigde Staten en de EU wordt uitgevoerd. Hij reageert daarmee op de 25 procent importheffing op auto's die de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag aankondigde.
"Ik denk dat iedereen dit helemaal zat is, dit wapengekletter", zei Heinen voorafgaand aan overleg met de ministers van Financiën van de eurolanden. "Het helpt allemaal niet als we de hele tijd op elkaar reageren of via X allemaal stoere taal uitslaan. Er wordt heel hard gewerkt aan een deal en ik ben ook gewoon positief over dat dit tot een goed einde kan komen."
Voorzitter van de Eurogroep Kyriakos Pierrakakis zei eerder dat alle opties nog op tafel liggen als reactie op Trump. Heinen wilde niet zeggen over welke opties dat gaat. "Alles wat ik hierover zeg, helpt niet om zo'n deal nu af te ronden."
Volgens Trump houdt de EU zich niet aan de handelsdeal die vorige zomer werd overeengekomen, wat door Brussel wordt ontkend.
