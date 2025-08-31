Burgemeester Zandvoort kijkt terug op 'ontzettend gezellige' dag

ZANDVOORT (ANP) - Burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort kijkt terug op een "superdag", zegt hij zondagochtend. De pleinen in het dorp stonden zaterdagmiddag "ramvol" met mensen die op grote schermen keken naar de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix die zondagmiddag wordt verreden op het circuit van Zandvoort. "Er waren veel meer mensen dan we verwachtten. Dat was echt ontzettend gezellig."

De zaterdagavond verliep "over het algemeen" goed. In de Haltestraat was het rond 22.30 uur zo druk dat de organisatie van het racefestival besloot de straat af te sluiten. "Daarbij is de politie even slaags geraakt met wat mensen die wel naar binnen wilden", vertelt Moolenburgh. "Een smetje op een verder vrij vlekkeloze avond." Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie is nog bezig om met camerabeelden na te gaan wie er betrokken waren bij de ongeregeldheden.

Het racefestival werkt dit jaar met een bandjessysteem voor de verkoop van alcohol. Jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen alleen met een polsbandje drank kopen. "Voor zover ik kan zien werkt dat heel goed", zegt de burgemeester. Van horecaondernemers in het dorp hoorde hij zaterdagavond dat zij tevreden zijn over het systeem. "Zij hoeven nu niet steeds om een ID te vragen en niet de hele tijd de inschatting te maken of iemand nou wel of niet boven de 18 is." Moolenburgh vindt het overigens "buitengewoon verbazingwekkend" hoeveel "hele jonge mensen" al in beschonken toestand naar de feesten komen. Mensen die "duidelijk in de olie zijn" worden volgens hem tegengehouden bij de ingang van het terrein.

Moolenburgh denkt dat zondag "een prachtige dag" wordt. "Het circuit zit vol met blije mensen en naar het zich laat aanzien blijft het prima weer."