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NAVO-landen kiezen Saab als vervanger voor AWACS-radarvliegtuigen

Economie
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 10:11
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ANKARA (ANP) - De NAVO schaft tot tien Saab GlobalEye-surveillancevliegtuigen aan om de verouderde AWACS-radarvliegtuigen te vervangen. Dat heeft secretaris-generaal Mark Rutte bekendgemaakt op de NAVO-top in Ankara. De toestellen worden aangeschaft door Nederland en tien andere lidstaten van de NAVO.
De AWACS fungeren als de ogen en oren van de NAVO in de lucht. Eerder leken de AWACS van Boeing vervangen te worden door een modernere variant van de Amerikaanse vliegtuigbouwer. Maar de landen besloten om voor een Europees alternatief te gaan toen de Verenigde Staten afhaakten, omdat daardoor de prijs van deze nieuwe toestellen flink zou stijgen.
Met GlobalEye kan de NAVO "uitgestrekte gebieden op land, ter zee en in de lucht monitoren", stelt Saab. Het GlobalEye-systeem van Saab wordt geïnstalleerd op een Canadees Bombardier-vliegtuig. Het Zweedse Saab meldt dat er nog geen bestelling is gedaan. "We kijken uit naar de volgende stappen in de onderhandelingen", stelt topman Micael Johansson.
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