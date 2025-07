Duitse industrie produceert meer in aanloop naar heffingen VS

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse industriële productie is in mei onverwacht gestegen, meldt het statistiekbureau Destatis. Duitse fabrikanten lijken hun productie te hebben versneld voordat er mogelijk veel hogere handelstarieven op de export naar de Verenigde Staten worden ingevoerd.

De productie van de belangrijke Duitse industriesector steeg in mei met 1,2 procent ten opzichte van een maand eerder. Economen hadden gerekend op een productiedaling van 0,2 procent in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. De productie van auto's, farmaceutische producten en energie liet in de grootste economie van Europa in mei een stijging zien.