Duitse inflatie sterker gestegen dan verwacht

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 2,4 procent op jaarbasis, van 2,2 procent in augustus. Dat meldt het federale statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. Economen hadden in doorsnee gerekend op een stijging van het prijspeil in de grootste economie van Europa naar 2,3 procent.

Op maandbasis gingen de Duitse consumentenprijzen met 0,2 procent omhoog. Op basis van de Europese geharmoniseerde meetmethode werd door Destatis eveneens een inflatie gemeten van respectievelijk 2,4 en 0,2 procent.

Woensdagochtend komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met een snelle raming over de Nederlandse inflatie. Ook Eurostat meldt woensdag voorlopige cijfers over de inflatie in de eurozone. De gemiddelde verwachting van economen voor de eurozone is 2,2 procent, tegen 2 procent in augustus.