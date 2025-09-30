ECONOMIE
Tweede dode na schietpartij ICE-kantoor Dallas

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 14:31
anp300925112 1
DALLAS (ANP) - De schietpartij van afgelopen week in Dallas heeft geleid tot nog een dode, meldt CBS. Het slachtoffer lag sinds de aanslag op het regiokantoor van immigratiedienst ICE in het ziekenhuis. Hij werd volgens de nieuwszender zeker acht keer geraakt. De 32-jarige man is overleden aan zijn verwondingen. Een derde gewonde is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis.
De schietpartij, waarbij de schutter vermoedelijk "willekeurig" schoot op gedetineerden die in de ICE-vestiging wachtten om elders te worden ondergebracht, lijkt op basis van onderzoek verregaand voorbereid, meldde FBI-baas Kash Patel op X. Zo werden patronen aangetroffen met daarop de tekst "ANTI-ICE" en bij de vermoedelijke schutter thuis een briefje gevonden. Daarop stond de tekst: "Ik hoop dat dit ICE-agenten flink angst aanjaagt - dat men zich afvraagt; zit daar een sluipschutter op het dak?"
De 29-jarige verdachte beroofde zichzelf van het leven.
