COA: veel asielzoekers nu van Ter Apel naar andere locaties

TER APEL (ANP) - Vanaf dinsdag vertrekken "relatief veel" asielzoekers vanuit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties. Zo gaan zeventig mensen naar de Antoniuskerk in Leiden, die dinsdag in gebruik wordt genomen als tijdelijke opvang. "Hierdoor neemt de drukte in Ter Apel na dinsdag weer af", laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

In de nacht van maandag op dinsdag overnachtten 2120 asielzoekers in Ter Apel. Dat is opnieuw meer dan het maximale aantal van 2000 mensen, waarover het COA afspraken had gemaakt met de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt. Daarom heeft het COA in de afgelopen weken in totaal 700.000 euro aan dwangsommen moeten betalen.