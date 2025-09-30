ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

COA: veel asielzoekers nu van Ter Apel naar andere locaties

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 14:12
anp300925109 1
TER APEL (ANP) - Vanaf dinsdag vertrekken "relatief veel" asielzoekers vanuit het volle aanmeldcentrum in Ter Apel naar andere locaties. Zo gaan zeventig mensen naar de Antoniuskerk in Leiden, die dinsdag in gebruik wordt genomen als tijdelijke opvang. "Hierdoor neemt de drukte in Ter Apel na dinsdag weer af", laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.
In de nacht van maandag op dinsdag overnachtten 2120 asielzoekers in Ter Apel. Dat is opnieuw meer dan het maximale aantal van 2000 mensen, waarover het COA afspraken had gemaakt met de gemeente Westerwolde, waarin Ter Apel ligt. Daarom heeft het COA in de afgelopen weken in totaal 700.000 euro aan dwangsommen moeten betalen.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading