Ozzy Osbourne overleden aan hartaanval buiten ziekenhuis

BIRMINGHAM (ANP) - Heavymetalzanger Ozzy Osbourne is overleden aan een hartaanval. Het hartinfarct vond plaats buiten het ziekenhuis, meldt The New York Times op basis van de overlijdensakte van Osbourne. Die dag zou volgens de krant een traumahelikopter naar het huis van de zanger zijn gevlogen.

Op het document staat ook dat ischemische hartklachten hebben bijgedragen aan de dood van Osbourne. Ischemische hartklachten ontstaan wanneer de bloedtoevoer naar de hartspier onvoldoende is. Hij leed daarnaast aan de ziekte van Parkinson en onderging behandelingen voor beschadigingen aan zijn ruggengraat. In februari maakte Osbourne bekend dat hij niet meer kon lopen.

De voormalige Black Sabbath-frontman overleed in juli op 76-jarige leeftijd. Begin juli gaf Osbourne een afscheidsconcert in de stad waar hij vandaan kwam, Birmingham.