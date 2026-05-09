Duitse luchtvaart: mogelijk minder vluchten door dure kerosine

Economie
door anp
zaterdag, 09 mei 2026 om 8:48
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV waarschuwt dat meer vluchten mogelijk worden geannuleerd door dreigende tekorten aan kerosine in Duitsland. Vliegtickets zullen waarschijnlijk ook duurder worden.
"We vrezen dat nog meer vluchten zullen worden geschrapt, vooral door lowcostmaatschappijen en naar bestemmingen die minder belangrijk zijn voor het toerisme", zei Ralph Beisel, topman van ADV, in een interview met de Duitse krant Welt.
In het beste scenario voor 2026 blijven de passagiersaantallen gelijk aan het huidige niveau. "In het slechtste scenario krijgen sommige luchthavens te maken met een daling van 10 procent. Omgerekend over alle Duitse luchthavens zou dat 20 miljoen passagiers treffen", stelt Beisel.
De prijzen voor kerosine liggen inmiddels al ruim twee maanden twee keer zo hoog als voor de Iranoorlog. "Zelfs als er voldoende kerosine beschikbaar is, zullen luchtvaartmaatschappijen tegen deze prijzen veel vluchten niet rendabel kunnen uitvoeren", aldus Beisel.
