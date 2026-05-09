ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland houdt uitgeklede militaire parade, geen zwaar materieel

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 09 mei 2026 om 9:22
bijgewerkt om zaterdag, 09 mei 2026 om 9:35
anp090526043 1
Rusland is zaterdag op de Dag van de Overwinning begonnen met een uitgeklede militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Er wordt geen zwaar materieel zoals tanks getoond, terwijl dat doorgaans wel gebeurt met de viering van de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.
Het ministerie van Defensie maakte de wijziging eerder bekend. Dat zei ook dat cadetten van militaire opleidingen er niet bij zullen zijn en dat de aanwezigheid van de media beperkt is. De parade in Moskou begon omstreeks 09.00 uur met een formatie van militairen die de Russische vlag het Rode Plein op droegen, in het bijzijn van president Vladimir Poetin.
Rusland viel buurland Oekraïne ruim vier jaar geleden binnen. De oorlog gaat nog steeds door, wel geldt er sinds zaterdag een driedaags staakt-het-vuren tussen de landen. Rusland, dat eerder met een eenzijdig bestand voor de viering kwam, claimde dat de parade afgeschaald zou worden wegens de dreiging van een Oekraïense aanval.
loading

POPULAIR NIEUWS

93962243 m normal none

Het is verstandig om je schoenen binnen uit te doen (en je bezoek zou het ook moeten doen)

153617285_m

Op zoek naar een ander soort baan? Hier kun je zó aan de slag en het salaris valt alles mee: “Wat heb je te verliezen?”

188584880_m

Is een luisterboek net zo goed voor je als een echt boek?

120220261_m

Is uit elkaar gaan het beste? Drie veelvoorkomende relatieproblemen (en hoe je ze oplost)

241805332_m

Kan een chatbot bewustzijn hebben? Deze expert denkt van wel

anp080526194 1

LAKS ontvangt 26.000 klachten op eerste dag eindexamens

Loading