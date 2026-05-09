Rusland houdt uitgeklede militaire parade, geen zwaar materieel

Rusland is zaterdag op de Dag van de Overwinning begonnen met een uitgeklede militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Er wordt geen zwaar materieel zoals tanks getoond, terwijl dat doorgaans wel gebeurt met de viering van de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog.

Het ministerie van Defensie maakte de wijziging eerder bekend. Dat zei ook dat cadetten van militaire opleidingen er niet bij zullen zijn en dat de aanwezigheid van de media beperkt is. De parade in Moskou begon omstreeks 09.00 uur met een formatie van militairen die de Russische vlag het Rode Plein op droegen, in het bijzijn van president Vladimir Poetin.

Rusland viel buurland Oekraïne ruim vier jaar geleden binnen. De oorlog gaat nog steeds door, wel geldt er sinds zaterdag een driedaags staakt-het-vuren tussen de landen. Rusland, dat eerder met een eenzijdig bestand voor de viering kwam, claimde dat de parade afgeschaald zou worden wegens de dreiging van een Oekraïense aanval.