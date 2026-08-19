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Duitse maatschappij Eurowings gaat weer vliegen naar Dubai

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 13:09
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KEULEN (ANP/DPA) - De Duitse luchtvaartmaatschappij Eurowings gaat vanaf 25 oktober weer vliegen naar Dubai. Eurowings was gestopt met vliegen naar Dubai na de uitbraak van de oorlog in het Midden-Oosten.
Het dochterbedrijf van Lufthansa biedt dan weer directe vluchten naar Dubai vanaf de luchthavens van Berlijn, Stuttgart en Keulen/Bonn. Kort na het begin van de Iranoorlog aan het einde van februari haalde Eurowings nog gestrande Duitsers op uit het Midden-Oosten.
KLM maakte eerder deze maand nog bekend zeker tot en met 24 oktober uit veiligheidsoverwegingen niet naar Dubai en de Saudische steden Riyad en Dammam te vliegen.
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