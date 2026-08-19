Oekraïens parlement stemt in met Chmara als minister van Defensie

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met de benoeming van Jevheni Chmara als nieuwe minister van Defensie. Chmara is de opvolger van Mychajlo Fedorov, die in een herschikking van het kabinet werd ontslagen. Dat leidde tot een politieke crisis en protesten die nog altijd niet voorbij lijken.

Chmara, die al waarnemend defensieminister was, kreeg ruim voldoende steun in het Oekraïense parlement. 312 leden stemden met zijn benoeming in, waar 226 leden nodig waren. Andri Sybiha kreeg voldoende steun voor zijn herbenoeming als minister van Buitenlandse Zaken.

Nadat de populaire Fedorov in juli al na zes maanden als minister was ontslagen, viel hij openlijk de Oekraïense topmilitair Oleksandr Syrsky aan. De twee hadden een conflict. Generaal Syrsky werd uiteindelijk ook weggestuurd door Zelensky. Dinsdag zei Fedorov dat hij vindt dat er weer verkiezingen moeten komen, ondanks de oorlog die nu woedt.

Chmara was tot voor kort een hoge officier en genoot ook enige bekendheid.