Duitse maker van Persil koopt Nederlandse coatingspecialist Stahl

WAALWIJK (ANP) - Het Duitse chemie- en verzorgingsmiddelenconcern Henkel koopt de in Nederland gevestigde coatingspecialist Stahl voor 2,1 miljard euro. Volgens het bedrijf achter merken als Persil en Schwarzkopf zijn de coatings van Stahl voor bijvoorbeeld kleding, leer en verpakkingen een goede toevoeging.

Henkel meldde eerder al in gesprek te zijn over een overname van Stahl met de huidige grootaandeelhouder, de Franse investeerder Wendel. De Duitsers willen de coatings van Stahl toevoegen aan hun divisie die gespecialiseerde lijmen, tape en coatings maakt.

Stahl werd opgericht in de Verenigde Staten, maar verhuisde later naar Nederland en vestigde het hoofdkantoor in Waalwijk. Het bedrijf heeft wereldwijd ongeveer 1700 werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 725 miljoen euro.

De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders.