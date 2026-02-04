Shorttrackcoach Kerstholt tevreden over afbreken trainingsstage

MILAAN (ANP) - Bondscoach Niels Kerstholt denkt dat de Nederlandse shorttrackers er goed aan hebben gedaan de trainingsstage in Bormio eerder af te breken en de voorbereidingen op de Olympische Spelen in Milaan zelf voort te zetten. Dat vertelde hij na een training in een oefenhal onder de Milano Ice Skating Arena, waar vanaf komende week de olympische wedstrijden zijn.

"In Bormio was het een wat rustigere omgeving, met de zon en de bergen en de sneeuw. We zaten daar helemaal afgesloten. Alles was rustig, geen afleidingen, geen journalisten", aldus Kerstholt. "Aan de andere kant was het ijs daar niet super. Op een gegeven moment kan dat in iemands hoofd gaan zitten en effecten hebben. Toen dachten we na zaterdag: we kijken het nog even aan. Zondag besloten we de stekker eruit te trekken en hierheen te komen. Hier is het heerlijk ijs, met goede grip. Hier kunnen we lekker het gevoel pakken."