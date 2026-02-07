ECONOMIE
Duitse metaalelektro-industrie: 2025 was verschrikkelijk jaar

Economie
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 10:19
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse metalelektro-industrie heeft in 2025 een "verschrikkelijk jaar" gehad, met een zwakke orderontvangst en grootschalig banenverlies. Dat heeft voorzitter Oliver Zander van de industriële werkgeversorganisatie Gesamtmetall gezegd. Het sentiment onder werkgevers blijft volgens de organisatie zeer negatief door de moeilijke marktomstandigheden.
Volgens Zander gaan er maandelijks bijna tienduizend banen verloren binnen de metaal- en elektrotechnische industrie. Die branche is een van de motoren van de Duitse economie. De sector kampt onder meer met een zwakkere buitenlandse vraag, felle concurrentie en hoge kosten voor energie.
Gesamtmetall zegt wel dat defensiecontracten in het afgelopen voor een opsteker zorgen voor de sector met meer orders. Maar exclusief die opdrachten blijft de situatie er slecht uitzien. Voor dit jaar wordt opnieuw op krimp van de productie gerekend. Daarnaast vreest Zander het verlies van nog eens 100.000 tot 150.000 arbeidsplaatsen in de metalelektro.
