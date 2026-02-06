Hoe mensen ChatGPT echt gebruiken

Meer dan 700 miljoen mensen gebruiken ChatGPT wekelijks. Samen versturen ze dagelijks zo'n 2,5 miljard berichten. OpenAI publiceerde samen met Harvard-econoom David Deming
het grootste onderzoek
ooit naar hoe consumenten de AI-chatbot daadwerkelijk inzetten. De resultaten zijn verrassend.
Privé wint van werk
Het snelst groeiende gebruik is niet professioneel, maar privé. In juni 2024 was 53 procent van alle gesprekken niet-werkgerelateerd; een jaar later was dat al 73 procent. Dat komt niet doordat er andere gebruikers bijkomen, maar doordat bestaande gebruikers ChatGPT
steeds vaker voor persoonlijke doelen inzetten. OpenAI wil hierop inspelen met een eigen hardwareproduct.
Advies, informatie en schrijven
Drie categorieën domineren bijna 80 procent van alle gesprekken:
- Praktische adviezen (29%) – denk aan tutoring, hoe-doe-ik-vragen en creatieve brainstorms.
- Schrijven (24%) – opvallend: tweederde hiervan betreft het verbeteren van bestaande teksten, niet het maken van nieuwe.
- Informatie zoeken (24%) – ChatGPT wordt steeds meer als alternatief voor Google gebruikt.
Programmeren, waarvan velen denken dat het dé toepassing is, beslaat slechts 4,2 procent van alle berichten. Concurrent Claude van Anthropic scoort daar met 36 procent aanzienlijk hoger.
Vragen boven maken
Gebruikers stellen vooral vragen (49%) in plaats van taken uit te laten voeren (40%) of zich te uiten (11%). In een werkcontext draait het juist wel om 'maken': 56 procent van de werkgerelateerde berichten vraagt om concrete output zoals e-mails, alinea's of tabellen. Interessant: wanneer mensen om advies en afwegingen vragen, is de tevredenheid hoger dan bij puur taakgericht gebruik.
Wie gebruikt ChatGPT?
De aanvankelijke mannendominantie is verdwenen; er is inmiddels een lichte meerderheid vrouwelijke gebruikers. Bijna de helft van alle berichten komt van gebruikers jonger dan 26 jaar. Geografisch groeit het gebruik het sterkst in landen met lagere en middeninkomens, wat duidt op een verbreding voorbij de westerse markten.
ChatGPT in cijfers
- 700 miljoen wekelijkse actieve gebruikers
- 2,5 miljard berichten per dag
- 73% privégebruik vs. 27% werkgerelateerd
- Top 3 gebruik: advies (29%), schrijven (24%), informatie (24%)
- Slechts 4,2% gaat over programmeren
- 49% van berichten is vragen stellen, 40% taken uitvoeren
- Consumentensurplus VS: $97 miljard (2024)