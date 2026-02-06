Dit initiatief pakt een van de grootste irritaties in hotelkamers aan

Je boekt een gezellig weekend weg met je moeder, beste vriend(in) of een kersverse liefde. Alles gaat goed tot je de hotelkamer binnenloopt en de badkamer ziet. Er is geen deur, geen slot, geen privacy

Het is een trend waar reizigers zich massaal aan ergeren en eindelijk is er een gegroepeerd verzet opgestaan om dit onrecht te bestrijden. Moderne hotels laten steeds vaker bewust de badkamerdeur weg. Niet omdat er geen ruimte is, maar omdat het designtechnisch beter zou zijn. In de praktijk betekent het vooral: ongemakkelijke situaties, geluiden die je liever niet deelt en nul privacy

De druppel

De campagne Bring Back Doors is opgezet door de Amerikaanse reisconsulente Sadie Lowell. Tijdens een reis naar Londen met haar vader belandde ze in een hotelkamer zonder badkamerdeur. Dat moment bleek voor haar de druppel. Lowell had het probleem al vaker gezien tijdens haar reizen, maar dit maakte het persoonlijk.

Wat haar vooral stoorde: er was genoeg ruimte voor een deur. Hij was domweg weggelaten. Een bewuste keuze van het hotel

Bring Back Doors

Lowell besloot er iets aan te doen. Bring Back Doors is inmiddels uitgegroeid tot een internationale campagne. Er is een website waarop reizigers kunnen aangeven welke hotels wel een normale badkamerdeur hebben en welke niet. In Nederland alleen al zijn er volgens de site inmiddels 44 hotels zonder badkamerdeur.

Het initiatief kreeg veel aandacht. Het haalde de voorpagina van The Wall Street Journal. “Het is misschien te laat om te voorkomen dat de luchtvaartindustrie onze stoelen steeds kleiner maakt, maar we kunnen de hotelindustrie nog wel stoppen met het weghalen van badkamerdeuren”, aldus een strijdbare Lowell.

Drie categorieën

Niet elke deurloze badkamer is even erg. Daarom maakt de campagne onderscheid in drie categorieën: kamers met schuif- of lamellendeuren, kamers met doorzichtige deuren en kamers zonder enige deur of afzetting.

Handig, want of je nu met familie, vrienden of een prille relatie reist: sommige dingen wil je gewoon even voor jezelf houden.