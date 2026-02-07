Leerdam staat media na training op zaterdag alsnog te woord

MILAAN (ANP) - Schaatsster Jutta Leerdam staat zaterdag na haar training ter voorbereiding op de olympische 1000 meter van maandag in Milaan alsnog journalisten te woord. Dat laat een woordvoerder van NOC*NSF weten.

Leerdam koos er de voorbije dagen, als enige schaatser van de Nederlandse olympische ploeg, voor om geen interviews te geven. Dat wilde ze pas doen nadat ze in actie was gekomen. De Nederlandse Sport Pers (NSP) diende daarop een klacht in bij chef de mission Carl Verheijen en André Cats, directeur topsport van NOC*NSF.

"TeamNL heeft naar aanleiding van de persverzoeken contact gehad met Jutta Leerdam. Zij heeft zelf de keuze gemaakt om vanmiddag na haar training de Nederlandse pers te woord te staan over haar voorbereidingen op de Spelen en haar eerste wedstrijd", aldus NOC*NSF.