Duitse minister aan EU: zet winsten energiesector in voor burgers

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Financiën heeft de Europese Commissie opgeroepen snel met een voorstel te komen om de "crisiswinsten" in de energiesector in te zetten om consumenten te helpen. De prijzen voor onder meer olie en gas zijn flink gestegen sinds de Iranoorlog. Daardoor is bijvoorbeeld tanken duurder geworden.

Minister Lars Klingbeil wil dat de belastingvoordelen voor forensen worden verhoogd, ten koste van oliemaatschappijen. Dat moet de druk van hoge brandstofprijzen op automobilisten verlichten. "Wat voor mij belangrijk is, is dat we buitensporige crisiswinsten afromen en teruggeven aan de burgers", zei hij vrijdag tegen het Duitse persbureau dpa. "De afzetterij aan de pomp moet stoppen."

Klingbeil meldde dat hij tijdens een bijeenkomst volgende week maatregelen tegen de hoge energieprijzen wil bespreken met andere ministers van Financiën in de EU. "Er bestonden overwinstbelastingen als een gezamenlijke EU-maatregel na het begin van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne. Wat vier jaar geleden mogelijk was, zou vandaag de dag ook mogelijk moeten zijn."

Beschuldigingen

Oliemaatschappijen hebben beschuldigingen van afzetterij afgewezen. De industrie zei dat de marges sinds het begin van de Iranoorlog niet zijn veranderd.

De Europese Commissie liet deze week weten niet direct iets te doen om de energiekosten te drukken. Premier Rob Jetten zei vrijdag dat het voor Nederland nog te vroeg is voor maatregelen om de stijgende prijzen te dempen. Het kabinet wil eerst weten of de prijsstijgingen blijvend of kortstondig zijn. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwde eerder op de dag echter dat de oorlog een grote energiecrisis veroorzaakt en vindt dat overheden en burgers de impact van de gestegen prijzen zoveel mogelijk moeten beperken.