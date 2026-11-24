BERLIJN (ANP/AFP) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul heeft dinsdag gezegd geschokt te zijn over de rol van de Amerikaanse president Donald Trump in de terugkeer van Jensen Huang als topman van Nvidia. Hij deed zijn uitspraken na vragen op een evenement in Berlijn.

"Het schokte me, want voor zover ik weet heb ik nog nooit eerder meegemaakt dat de politiek zich in deze mate mengde in een specifiek bedrijf", aldus de minister.

Huang trad op 12 november terug na onthullingen over meerdere buitenechtelijke affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion. Huang wilde al terugkeren, maar Nvidia was eerder niet van plan hem terug te nemen.

Trump zei eerder in een interview dat hij met het bestuur van het AI-chipbedrijf had gesproken om aan te dringen op Huangs herbenoeming. Nadat bekend werd gemaakt dat Huang terugkeerde, zei Trump tegen CNBC dat hij "de deal had gesloten". Volgens zakenkrant Financial Times zijn de aandelen van de president in Nvidia tot 15 miljoen dollar meer waard geworden.