BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Econoom Markus Brunnermeier, die Duitsland heeft voorgedragen als nieuwe hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), kan pas in juni beginnen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil gezegd. Brunnermeier, hoogleraar aan Princeton University, wordt daarmee de directe opvolger van de huidige hoofdeconoom Philip Lane, wiens ambtstermijn in mei 2027 afloopt.

Dit houdt wel in dat Duitsland vijf maanden lang geen zetel in de directie van de ECB heeft, omdat de Duitse ECB-bestuurder Isabel Schnabel begin januari vertrekt. Dat kan een belangrijke periode zijn, gezien de onrust op de markten rond de Franse begroting en de verkiezingen in dat land.

Brunnermeier moet een van de drie nieuwe leden van het zeskoppige ECB-bestuur worden. Naast Lane en Schnabel vertrekt ook ECB-president Christine Lagarde volgend jaar. Oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot en voormalig gouverneur van de Spaanse centrale bank Hernández de Cos zijn kandidaten om haar op te volgen.