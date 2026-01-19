Franse minister van Financiën roept G7-landen bijeen om heffingen

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Financiën Roland Lescure gaat de ministers van Financiën van de G7-landen bijeenroepen om te praten over handel en soevereiniteit. Dat zei hij maandag in reactie op de door de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigde importheffingen van 10 procent voor landen die Groenland militair steunen.

"We steunen Groenland en Denemarken volledig", stelt Lescure. "Chantage tussen vrienden is natuurlijk onacceptabel." Daarmee is zijn reactie in lijn met die van de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil, die ook zei dat Europa zich niet laat chanteren.

De heffingen gelden voor acht Europese landen, waaronder Nederland. Drie van die landen zijn onderdeel van de G7, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en hebben last van de maatregel. De heffing zal per 1 februari ingaan en wordt verhoogd tot 25 procent op 1 juni. Trump kondigde zijn plannen zaterdag aan op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

Lescure zegt te betreuren dat het tot een escalatie is gekomen, "maar als Europa moeten we autonoom kunnen opereren". Hij heeft de Europese landen opgeroepen "verenigd te blijven". Over welke acties Frankrijk en Europa moeten nemen, laat de minister van Financiën zich nog niet uit. "We moeten alle opties bekijken in reactie op Trumps recentste uitspraken."