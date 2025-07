Duitse minister wil actie bij vastlopen handelsgesprekken VS

MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Europese Unie moet "doortastende" maatregelen nemen tegen de Verenigde Staten als de onderhandelingen over een handelsakkoord op niets uitlopen. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil gezegd, die tegelijkertijd benadrukt dat het tariefconflict beëindigd moet worden.

"Als een eerlijk onderhandelde oplossing niet lukt, moeten we doortastende tegenmaatregelen nemen om banen en bedrijven in Europa te beschermen", zei de minister van Financiën van de grootste economie in Europa tegen de Duitse krant Süddeutsche Zeitung. "We blijven de hand uitsteken, maar we gaan niet overal in mee."

Zaterdag heeft Trump importheffingen van 30 procent aangekondigd op de invoer van Europese goederen. Die moeten per 1 augustus ingaan. De Duitse economieminister Katherina Reiche zei zaterdag in een eerste reactie al dat de heffingen schadelijk zullen zijn voor zowel Europa als de Verenigde Staten.