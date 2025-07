Honderden mensen in Rotterdam voor protest tegen asielwetten

ROTTERDAM (ANP) - Zo'n driehonderd mensen zijn zondagmiddag bijeen op het Schouwburgplein in Rotterdam om te protesteren tegen de strafbaarstelling van illegaliteit en hulp aan mensen zonder verblijfsvergunning. "Schandalig! Het bestaan van tienduizenden mensen in Nederland wordt verboden en daarmee angstig", meldt organisator Bond Precaire Woonvormen (BPW) in de aankondiging van de demonstratie.

Vorige week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met strenge asielwetten, waarvan de strafbaarstelling van illegaliteit en het bieden van hulp aan mensen in de illegaliteit deel uitmaken. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wetten, voordat die in werking treden.

Bij de actie zijn borden te zien met leuzen als "menselijkheid overwint", "geen gekloot, bed, bad, brood" en "being alive should never be a crime". Politieke partijen als BIJ1, PvdD en ChristenUnie Rotterdam zijn bij het protest aanwezig.