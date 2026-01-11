ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse minister wil meer samenwerking rond zeldzame grondstoffen

Economie
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 14:55
anp110126083 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil wil meer internationale samenwerking op het gebied van zeldzame grondstoffen. Hiervoor pleitte hij in aanloop naar het overleg over dit onderwerp maandag met de ministers van Financiën van de G7-landen in Washington.
"De toegang tot kritieke grondstoffen en betrouwbare toeleveringsketens is van het grootste belang voor de economie en werkgelegenheid", zei Klingbeil voordat hij uit Berlijn vertrok. "Duitsland heeft een groot belang bij het uitbreiden van de internationale samenwerking om de leveringszekerheid te versterken, afhankelijkheden te verminderen en betrouwbare economische omstandigheden te waarborgen." Waar mogelijk moeten de landen volgens hem samen in actie komen.
Het overleg gaat over de toegang tot zeldzame aardmetalen als lithium en kobalt. De grondstoffen zijn belangrijk voor allerlei sectoren, bijvoorbeeld de auto-industrie. De levering van zeldzame aardmetalen is echter afhankelijk van een paar landen, waaronder China.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546252872

Dit verdiende Denise met realityserie Hanslers

anp100126151 1

VVD-jongeren hekelen eigen partij en prijzen premier van België

ANP-546607502

Wat strooizout met bomen, bodem en beestjes doet

219219673_m (1)

Wat Canada, gewend aan strenge winters, Europa kan leren.

_c88b762a-4240-4975-8252-84cb093b403a

Oprah Winfrey zegt dat obesitas een ziekte is. Heeft ze gelijk?

anp100126133 1

Uitbater Zwitsers café erkent dat nooduitgang op slot was

Loading