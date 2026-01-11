Duitse minister wil meer samenwerking rond zeldzame grondstoffen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil wil meer internationale samenwerking op het gebied van zeldzame grondstoffen. Hiervoor pleitte hij in aanloop naar het overleg over dit onderwerp maandag met de ministers van Financiën van de G7-landen in Washington.

"De toegang tot kritieke grondstoffen en betrouwbare toeleveringsketens is van het grootste belang voor de economie en werkgelegenheid", zei Klingbeil voordat hij uit Berlijn vertrok. "Duitsland heeft een groot belang bij het uitbreiden van de internationale samenwerking om de leveringszekerheid te versterken, afhankelijkheden te verminderen en betrouwbare economische omstandigheden te waarborgen." Waar mogelijk moeten de landen volgens hem samen in actie komen.

Het overleg gaat over de toegang tot zeldzame aardmetalen als lithium en kobalt. De grondstoffen zijn belangrijk voor allerlei sectoren, bijvoorbeeld de auto-industrie. De levering van zeldzame aardmetalen is echter afhankelijk van een paar landen, waaronder China.