Trump raadt Cuba aan deal te sluiten voordat het te laat is

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump raadt het communistische regime van Cuba "ten zeerste aan" een deal te sluiten, "voordat het te laat is". Er gaat geen olie of geld uit Venezuela meer naar Cuba, benadrukt de president op zijn eigen sociale medium Truth Social.

Volgens Trump heeft Cuba jarenlang geleefd van grote hoeveelheden olie en geld uit Venezuela. In ruil daarvoor leverde Cuba "veiligheidsdiensten" aan de laatste twee Venezolaanse dictators, maar dat is nu voorbij, aldus de president. De Amerikanen ontvoerden onlangs de Venezolaanse president Maduro om hem in de Verenigde Staten te berechten voor onder meer drugssmokkel.

Venezuela heeft geen bescherming meer nodig "tegen de misdadigers en afpersers die hen jarenlang in hun greep hielden", stelt Trump verder. "Venezuela heeft nu de Verenigde Staten van Amerika, het machtigste leger ter wereld (veruit!), om hen te beschermen, en dat zullen we ook doen." De president wil de enorme Venezolaanse olievoorraden.