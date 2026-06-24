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Duitse regering schrapt bouw fregatten, koopt acht bij concurrent

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 11:51
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BERLIJN (ANP) - De Duitse regering heeft de bouw van zes fregatten helemaal geschrapt. Dat meldt het Duitse ministerie van Defensie, dat nu een plan maakt voor de aanschaf van acht marinevaartuigen van het Duitse scheepsbouwer TKMS.
De zes F126-fregatten zouden oorspronkelijk door het Nederlandse Damen Naval worden gebouwd. Maar vanwege grote vertraging en veel hogere kosten besloot de Duitse regering het hoofdaannemerschap over te dragen aan het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall. Dat zou deze zomer gebeuren.
De bouw van de zes fregatten zou 18 miljard euro gaan kosten. De regering heeft nu echter besloten om acht MEKO A-200 DEU-fregatten van TKMS aan te schaffen. Die zouden bij elkaar 11,6 miljard euro gaan kosten. Deze fregatten worden wereldwijd al op meerdere plaatsen gebruikt.
Rheinmetall verloor op de beurs in Frankfurt 17 procent, nadat het bedrijf erop had gerekend dat het de fregatten zou gaan bouwen. Concurrent TKMS steeg ruim 12 procent.
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