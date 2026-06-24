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Ondiep grondwater op veel meer plekken vervuild dan verwacht

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 11:44
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ZWOLLE (ANP) - Ondiep grondwater is op veel meer plekken vervuild met stoffen die niet in het drinkwater thuishoren dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat onder meer om bestrijdingsmiddelen, medicijnen, PFAS en nutriënten. Dat blijkt uit vijf jaar meten met een nieuw meetnet in grondwaterbeschermingsgebieden, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.
In totaal zijn 230 verschillende drinkwaterbedreigende stoffen aangetroffen. Onderzoeksinstituut KWR heeft de verzamelde data geanalyseerd.
Samen met de provincies Friesland, Overijssel, Gelderland en Utrecht heeft Vitens het meetnet Early Warning opgezet. Dit nieuwe meetnet bestaat uit ongeveer zeshonderd nieuwe meetpunten die minder dan 10 meter diep zijn. In de periode 2021-2025 is in het verzorgingsgebied van Vitens per meetpunt gemiddeld twee keer op ongeveer zeshonderd verschillende stoffen gecontroleerd. In ondiep, recent gevormd grondwater zijn de effecten van menselijke invloed sneller zichtbaar dan in diepere grondwatermeetpunten.
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