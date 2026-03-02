Duitse reisbranche: tienduizenden toeristen vast in Midden-Oosten

ESSEN (ANP/DPA) - Tienduizenden reizigers van Duitse reisbureaus zitten vast in het Midden-Oosten na de aanvallen op Iran door Israël en de Verenigde Staten en de tegenaanvallen van Iran. Uit cijfers van de Duitse reisbrancheorganisatie DRV blijkt dat ongeveer 30.000 toeristen niet naar huis kunnen vliegen.

De DRV adviseert gestrande vakantiegangers om de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen, in hun hotels te blijven en niet op eigen houtje naar luchthavens of buurlanden te reizen.

De aanvallen hebben ook impact op het Duitse vliegverkeer. Tot donderdag 5 maart zijn meer dan 450 vluchten op de acht grootste luchthavens van Duitsland geschrapt. De Duitse luchthavenbrancheorganisatie ADV heeft gezegd dat vluchten naar onder meer Abu Dhabi, Amman, Beiroet, Doha, Dubai en Tel Aviv bij de getroffen bestemmingen horen.