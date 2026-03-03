ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israël voert opnieuw aanvallen uit op Beiroet

Samenleving
door anp
dinsdag, 03 maart 2026 om 1:43
anp030326001 1
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens het Israëlische leger waren commandocentra en wapenopslagfaciliteiten van Hezbollah in Beiroet het doelwit.
Al-Manar TV, een televisiezender gelieerd aan Hezbollah, zegt in een verklaring op Telegram dat het kantoor van de zender in het zuiden van Beiroet geraakt is door een Israëlische luchtaanval. In de zuidelijke buitenwijken van Beiroet is Hezbollah sterk aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

Schermafbeelding 2026-03-02 om 07.11.55

Consumentenbond: Odido-klanten, let op je bankrekening

ANP-358584782

Laagste sterftecijfers: zo laat kun je het beste gaan slapen en opstaan volgens de wetenschap

anp020326090 1

Oekraïne richt grote schade aan in havenstad Novorossisk

28-INV-EPSTEIN-DOCTORS-superJumbo

VIP-dokters buigen de regels: hoe artsen Epsteins meisjes “behandelden”

ee744b018eaafee7c65a8752d15c30f4975ca7a6

Wat valt te verwachten voor de (Nederlandse) economie door Iran

pexels-olly-3756348

Wie is meest tevreden met seksleven: mannen of vrouwen?

Loading