Israël voert opnieuw aanvallen uit op Beiroet

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beiroet. Volgens het Israëlische leger waren commandocentra en wapenopslagfaciliteiten van Hezbollah in Beiroet het doelwit.

Al-Manar TV, een televisiezender gelieerd aan Hezbollah, zegt in een verklaring op Telegram dat het kantoor van de zender in het zuiden van Beiroet geraakt is door een Israëlische luchtaanval. In de zuidelijke buitenwijken van Beiroet is Hezbollah sterk aanwezig.