Oekraïne claimt aanval op dronefabriek in Rusland

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 9:26
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense krijgsmacht claimt een nachtelijke aanval te hebben uitgevoerd op een dronefabriek in het Russische Taganrog, een stad aan de Zee van Azov. Daarbij zou het Russische vermogen om drones te produceren zijn aangetast.
"De vernietiging van deze faciliteit zal de capaciteit van de vijand om drones te produceren verminderen en de mogelijkheid van de Russische agressor om aanvallen uit te voeren op burgerdoelen in Oekraïne verzwakken", aldus de krijgsmacht op berichtendienst Telegram.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt zondagochtend dat Rusland deze week meer dan 2360 aanvalsdrones en bijna zestig raketten tegen zijn land heeft ingezet. Donderdag vielen in Oekraïne minstens achttien doden en tientallen gewonden. Het land meldde zaterdag dat Rusland een van de zwaarste aanvallen van dit jaar uitvoerde met ruim veertig raketten en meer dan 650 drones.
POPULAIR NIEUWS

image

Dit zijn de grootste legers ter wereld

35545583 l normal none

Afvallen na je 60e: de 9 belangrijkste tips

shutterstock_2452804683

Schaamte over je anus kan je doodvonnis zijn

anp180426094 1

Wall Street Journal: VS willen nog meer chaos door Iraanse schepen enteren

IMG_3637

7 dingen die je nog niet weet over zoenen

253233858_m

Heb je weer eens zo'n saai gesprek over het weer? Dat heeft verrassende voordelen

