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Paus Leo in november naar Peru, waar hij jarenlang woonde

Samenleving
door Redactie
donderdag, 18 juni 2026 om 16:45
bijgewerkt om donderdag, 18 juni 2026 om 16:52
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Paus Leo XIV reist in november naar Peru, het land waar hij het grootste deel van zijn volwassen leven woonde en werkte als bisschop. Hij kreeg in 2015 zelfs de Peruaanse nationaliteit, vanwege zijn band met het land.
Leo begon zijn missionariswerk in Peru in 1985. Daarna vervulde hij vele rollen voor verschillende kerken en katholieke organisaties in het Zuid-Amerikaanse land. In 1999 ging hij aan het werk in Chicago, de stad waar hij is geboren. Maar in 2013 keerde hij terug naar Peru. Paus Franciscus benoemde hem toen als bisschop van Chiclayo, een stad in het noorden van het land. Dat bleef hij tot 2023.
De pausverkiezing van Robert Prevost (zoals hij heette voor hij paus werd) werd in Peru groots gevierd. Het werd ook zeer gewaardeerd dat hij in zijn eerste toespraak als kerkleider specifiek de mensen in Chiclayo aansprak, in het Spaans.
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