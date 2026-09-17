Duitse transportbedrijven willen hulp tegen hoge dieselprijzen

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitse transportbedrijven willen hulp van de overheid tegen de dieselprijzen die een nieuw record hebben bereikt in Duitsland. Brancheorganisatie BGL heeft een brief gestuurd naar bondskanselier Friedrich Merz om te pleiten voor steun, want door die recordprijzen komen kleinere en middelgrote transportbedrijven in gevaar en wordt de economische concurrentiepositie van Duitsland verslechterd.

De prijs voor Duitse diesel is nu ruim 2,45 euro per liter. Volgens BGL komt dat voor vrachtwagens die maandelijks 10.000 kilometer rijden nu neer op 1800 euro extra kosten per truck. "Deze kosten kunnen niet langer alleen door bedrijven gedragen worden", aldus BGL. De organisatie wil nu dat CO2-heffingen voor de transportsector worden geschrapt en dat de zakelijke accijns naar het Europese minimum wordt verlaagd.

Coalitiepartij SPD wil dat er snel maatregelen genomen worden, maar Merz (CDU) heeft nog geen concrete plannen gepresenteerd. Eerder dit jaar was er een tijdelijke accijnsverlaging in Duitsland om de druk voor automobilisten iets te verlichten.