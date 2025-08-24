ECONOMIE
Duitse vicekanselier wil top voor staalsector

Economie
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 14:26
anp240825067 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse vicekanselier Lars Klingbeil heeft opgeroepen tot een zakelijke top voor de staalsector van het land. Daar wil hij lagere energieprijzen voor de industrie bespreken. Ook wil hij zoeken naar een verstandige oplossing voor staal in het handelsconflict met de Verenigde Staten, zei hij tegen de Duitse mediagroep Funke.
"We moeten met de bedrijfsleiders en ondernemingsraden praten over hoe we de staalindustrie kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door lagere energieprijzen", zei Klingbeil, die ook minister van Financiën is. Volgens hem zijn de VS bijvoorbeeld voor de luchtvaartsector afhankelijk van hoogwaardig Duits staal.
Begin juni heeft de Amerikaanse president Donald Trump de importheffingen op staal en aluminium verdubbeld naar 50 procent. Hij legde ook tarieven op aan honderden producten die staal of aluminium bevatten, zoals motorfietsen, kozijnen en sportmateriaal. Die heffingen vallen niet onder de handelsdeal die de Europese Unie en de VS hebben gesloten.
