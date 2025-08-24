ECONOMIE
Ook koning en Rutte feliciteren Oekraïne op Onafhankelijkheidsdag

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 13:58
anp240825062 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft koning Willem-Alexander, NAVO-topman Mark Rutte en andere leiders bedankt voor hun felicitaties op de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. De Nederlandse oud-premier Rutte stuurde een videoboodschap, de koning een schriftelijk bericht.
Zelensky deelde het bericht van de koning op X. "We zijn de koninklijke familie zeer dankbaar voor hun aandacht voor het Oekraïense volk, evenals voor alle steun die we hebben ontvangen van Nederland en het hele Nederlandse volk", schreef hij.
De koning had in zijn bericht de moed en volhardendheid geprezen van het Oekraïense volk. Ook verzekerde hij Zelensky van de steun van Nederland. Die duurt zo lang als nodig, staat in het bericht dat de president deelde.
Rutte zei in een door de NAVO gepubliceerde videoboodschap dat Oekraïne zo snel mogelijk vrede verdient. "De NAVO staat achter Oekraïne", beloofde de oud-premier. Ook zijn opvolger Dick Schoof sprak in een bericht op X steun uit voor Oekraïne.
