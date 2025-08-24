ECONOMIE
Eerste SAIL-schepen vertrokken uit Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 14:28
AMSTERDAM (ANP) - De eerste tallships en andere historische zeilschepen hebben zondag rond 14.00 uur onder grote belangstelling Amsterdam weer verlaten. Daarmee is SAIL in Amsterdam, dat woensdag begon, bijna afgelopen. Tijdens de SAIL-Out Parade varen de schepen de komende uren in een stoet de haven uit, met voorop de Shabab Oman II en de Portugese NRP Sagres.
Net als de SAIL-In trekt ook de uittocht veel belangstelling. Langs de kades rondom het IJ staat het rijen dik en op het water ligt het vol met plezierbootjes. Duizenden bootjes hebben zich verzameld om de schepen uit te zwaaien. Er wordt geapplaudisseerd en getoeterd en een deel vaart een stukje met de tallships mee.
Voor de uittocht vormden allerhande bootjes zich rondom de Shabab Oman II en de NRP Sagres, die midden op het water klaarlagen om te vertrekken. Boten van Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam en de politie begeleiden de tallships over het water.
Admiraalzeilen
De Clipper Stad Amsterdam, die de SAIL-In Parade woensdag aanvoerde, sluit de stoet. De verwachting is dat vrijwel alle schepen om 16.30 uur uit de haven vertrokken zijn om via het Noordzeekanaal richting de Zeesluis bij IJmuiden te varen, op weg naar de Noordzee. De marinefregatten Zr.Ms. Evertsen en Zr.Ms. Karel Doorman blijven nog een nacht liggen, die gaan maandag pas weg.
Op de slotdag van SAIL voeren de historische zeilschepen nog een laatste ereronde op het IJ: het Admiraalzeilen. Zo'n honderd klassieke schepen passeerden rond het middaguur in formatie de Groene Draeck, met beschermheer prins Maurits aan boord. Vanaf het schip klonken kanonschoten, waarna de schippers salueerden. Het vormt traditiegetrouw de symbolische afsluiting van het evenement.
