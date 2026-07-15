ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitse wapenexporten ruim verviervoudigd in eerste jaarhelft

Economie
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 18:14
anp150726191 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft in de eerste helft van dit jaar voor een veel groter bedrag aan vergunde wapens geëxporteerd dan een jaar eerder. De waarde van wapenexporten waarvoor de Duitse regering in de eerste helft van dit jaar toestemming heeft gegeven, was ruim vier keer zo groot als een jaar geleden, volgens voorlopige cijfers die het Duitse ministerie van Economische Zaken woensdag heeft gepubliceerd.
Tussen januari en juni heeft Duitsland voor bijna 13,9 miljard euro aan exportvergunningen verleend. Dat bedrag bestaat voor ongeveer 9,6 miljard euro aan oorlogswapens en voor 4,3 miljard euro uit overig militair materieel.
Ruim 60 procent van het totale bedrag ging naar EU- of NAVO-landen en nauwe partners. Oekraïne blijft de grootste afnemer, met goedgekeurde exporten ter waarde van 2,5 miljard euro. Daarna volgen de Verenigde Staten, Nederland, Tsjechië en Litouwen. Israël staat op de zesde plek, met bijna 800 miljoen euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

136650861_m

Heb jij ergens nog een oude telefoon liggen? Die is mogelijk duizenden euro's waard

159093587_m

Voelt 30 graden in Nederland écht warmer dan 35 graden in Spanje?

100195693 l

Slaapproblemen? Een takenlijst voor het slapengaan blijkt verrassend effectief

179533044_m

Route du Soleil dicht: dit kost omrijden

shutterstock_1205374888

Ibiza laat nog maar 14.000 huurauto's per dag toe: zoveel betaal je nu voor een weekje rijden

generated-image (1)

Zoveel kost dezelfde vakantie als je rijdt, vliegt of de nachttrein pakt – het verschil is verrassend groot

Loading