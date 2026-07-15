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Marokko sluit zich aan bij vredestroepenmacht voor Gaza

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 18:23
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RABAT (ANP/RTR) - Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force (ISF) voor Gaza. De ISF valt onder de Board of Peace (Raad van Vrede) van de Amerikaanse president Donald Trump. Het doel is dat in dat verband uiteindelijk vredesmilitairen geleverd worden. Marokko wil een bijdrage leveren aan de veiligheid in de regio, zegt de Marokkaanse krijgsmacht volgens staatspersbureau MAP.
Marokko zegt te willen helpen met humanitaire hulp en veiligheid, om een "klimaat van vrede en veiligheid in de regio" te helpen creëren, zo is te lezen in een verklaring van de Marokkaanse autoriteiten waar MAP over schrijft.
De ISF-top zegt blij te zijn dat Marokko zich heeft aangesloten. Er wordt gewerkt aan de inzet van hoge militairen, politie- en gendarmeriediensten en een militair veldhospitaal.
Marokko heeft sinds 2020 diplomatieke banden met Israël. Het land is voor een zogenoemde tweestatenoplossing, waarbij er een Israëlische en een Palestijnse staat komt.
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