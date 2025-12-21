Duitse winkeliers vinden kerstverkopen dit jaar tegenvallen

BERLIJN (ANP/DPA) - De kerstverkopen in Duitsland zijn tot nu toe teleurstellend. Dit komt naar voren uit een enquête van de Duitse winkeliersorganisatie HDE die zondag werd gepubliceerd.

De enquête werd van vrijdag tot zondag afgenomen. Van de ongeveer 300 ondervraagden gaf 66 procent aan ontevreden te zijn over de kerstverkopen dit jaar. 17 procent was wel tevreden.

HDE-directeur Stefan Genth sprak van een aanhoudend laag omzetniveau en merkbare terughoudendheid bij consumenten. Winkeliers hopen volgens hem op een sprint voor kerstavond en extra verkopen in de aanloop naar de jaarwisseling.

Ruim zeven op de tien ondervraagden zei dat de bezoekersaantallen in hun winkels lager waren dan vorig jaar, zowel in binnensteden als daarbuiten. Wel ging het op zaterdag beter. Toen werd volgens de winkeliersorganisatie vooral meer speelgoed, boeken en kleding verkocht.