Ongeloof over beslissing Belastingdienst om btw-software aan VS uit te besteden: ‘Onbestaanbaar’

Politiek
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 27 februari 2026 om 10:31
ANP-523075298
Elke week stroomt er zo’n 1,5 miljard euro aan btw de Nederlandse staatskas binnen. Een financiële levensader. En juist dat systeem wil de Belastingdienst nu laten vernieuwen en beheren door het Amerikaanse bedrijf FAST Enterprises. In politiek Den Haag rinkelen de alarmbellen.
Aanvankelijk leek het plan overzichtelijk: FAST zou software leveren, waarna Nederland die zelf zou beheren. Maar volgens tech-expert Bert Hubert krijgt het bedrijf niet alleen de bouw, maar ook de uitvoering, het onderhoud en het beheer in handen. De Belastingdienst zou zelfs geen directe toegang meer hebben tot de servers.
Het ministerie van Financiën meldt dat servers en data in het eigen datacentrum in Apeldoorn blijven. Ook het dataverkeer zou door eigen medewerkers worden gecontroleerd. Toch is de kritiek stevig.
‘Dacht je dat de casus DigiD erg was?’
GroenLinks-PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann noemt de gunning aan een Amerikaanse partij ‘onbestaanbaar’. “Dacht je dat de casus DigiD erg was? Het kan nog erger”, stelt zij in het AD.
Bij DigiD ging het om beheer van computers. Hier gaat het om de kern van de belastinginning. Hubert waarschuwt: “Wat nou als je die stap overslaat en alles door Amerikanen laat doen? Dat is wat de Belastingdienst nu van plan is met de btw.”
Doemscenario
Als een Amerikaanse president besluit dat FAST niet langer met Nederland mag samenwerken, ligt de btw-stroom stil. “Er zal dan binnenkort 1,5 miljard euro per week bijgeleend moeten worden”, schrijft Hubert. “Nu de uitrol inhoudt dat we ons hoofd volledig op een Amerikaans hakblok leggen, moet het echt per direct stoppen.”
Financiën wijst erop dat de Kamer steeds is geïnformeerd en dat het oude systeem dringend aan vervanging toe was. “Goede belastinginning was en is de prioriteit, en ook een nadrukkelijke wens van de Kamer en opeenvolgende kabinetten.”
Big-tech-infuus
Kathmann laat het er niet bij zitten. Ze gaat ‘vol knokken’ tegen de uitbesteding. “Heel Nederland hangt aan een big-tech-infuus”, zei ze eerder. “Je moet niet al je eieren in één mandje willen leggen.”
Het ministerie erkent dat de geopolitieke situatie inmiddels is veranderd. “De realiteit blijft echter dat in een digitale wereld risico’s nooit volledig uit te bannen zijn.”
Bron: AD

