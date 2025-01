Duitsers mogen nog steeds marken inwisselen voor euro's, en dat doen ze verrassend veel

Bijna een kwart eeuw na de invoering van de euro wisselen Duitsers nog steeds veel marken in. Volgens de 'Bundesbank' zijn het afgelopen jaar 53 miljoen Duitse marken ingeruild voor ongeveer 27 miljoen euro.

De centrale bank schat dat er nog 12,2 miljard Duitse marken zijn met een totale waarde van circa 6,2 miljard euro. Waarschijnlijk zijn veel marken in het buitenland terechtgekomen. "De 'Deutschmark' was een internationaal erkende munteenheid die ook buiten de Bondsrepubliek veel gebruikt is", aldus bestuurslid van de centrale bank Burkhard Balz.

Verborgen schatten

Het afgelopen jaar heeft de bank meer dan 98.000 keer marken ingenomen en daarvoor euro's uitbetaald. Zo trof een familie in de tuin een tinnen kistje aan vol oude bankbiljetten. De centrale bank nam die over en betaalde er 4600 euro voor terug.

In Nederland is het sinds 1 januari 2022 niet meer mogelijk om guldenbankbiljetten in te leveren voor euro's. Slechts zes landen wisselen hun oude munteenheid nog in. Naast Duitsland zijn dat Ierland, Oostenrijk en de Baltische staten. De euro, ingevoerd op 1 januari 2002, is nu de munteenheid van twintig landen.