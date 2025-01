Overleden kind Rotterdam is meisje (4), doodsoorzaak onduidelijk

ROTTERDAM (ANP) - Het jonge kind dat zaterdag overleed in een woning op de Blokfluit in de Rotterdamse wijk Zevenkamp is een meisje van 4 jaar oud. Het is nog niet duidelijk hoe zij is gestorven. De politie meldt vanwege "een aantal verdachte omstandigheden" verder onderzoek te doen.

Er zijn verschillende scenario's mogelijk, aldus de politie. Momenteel doen agenten nog onderzoek in de woning.

Toen de politie het meisje rond 11.00 uur vond en tevergeefs reanimeerde, werd ook iemand aangehouden. Die persoon komt uit de "relationele sfeer" van het slachtoffer. Onduidelijk is nog wat die relatie was. Ook kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van de aangehouden persoon.