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Duitsland blokkeert verkoop bedrijf aan China om veiligheid

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/RTR) - De Duitse regering heeft de verkoop van een logistiek bedrijf aan de Chinese staatsrederij Cosco geblokkeerd. Dat doet Duitsland vanwege zorgen over de veiligheid, meldt het ministerie van Economische Zaken.
"Door de overname zou de afhankelijkheid zijn toegenomen en zou de weerbaarheid van de toeleveringsketens in Duitsland en de EU in gevaar zijn gekomen", aldus het ministerie in een verklaring. Europa is argwanender geworden over investeringen van Chinese staatsbedrijven in logistiek en transportinfrastructuur.
Cosco wilde een belang van 80 procent in het logistieke bedrijf Zippel uit Hamburg kopen. De Duitse mededingingsautoriteit ging in februari akkoord met de overname, maar voegde daar wel aan toe dat de nationale veiligheid buiten de bevoegdheden viel.
De topman van Zippel betreurt dat de overname niet doorgaat: "We hadden liever een andere uitkomst gezien en blijven onze zakelijke beslissing de juiste vinden."
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