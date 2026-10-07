ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Judoka Van Lieshout op voor brons op WK na verlies tegen Japanse

Sport
door anp
anp071026103 1
Volg ons op Google Nieuws
BAKOE (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout kan op de WK in Azerbeidzjan maximaal nog de bronzen medaille halen in de klasse tot 63 kilogram. De 23-jarige Brabantse verloor in de halve finale op ippon van de Japanse titelverdedigster Haruka Kaju. De Nederlandse neemt het in de strijd om het brons op tegen Enkhriilen Lkhagvatogoo uit Mongolië.
Van Lieshout veroverde in 2024 in Abu Dhabi de wereldtitel. Vorig jaar strandde ze op de WK in Boedapest in de achtste finales. Eerder dit jaar werd ze in Tbilisi Europees kampioen.
Die Europese titel bestempelde Van Lieshout tot een van de favorieten voor de wereldtitel. Ze judode ook sterk in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Ze won in aanloop naar de halve finale achtereenvolgens van de Oostenrijkse Lubjana Piovesana, de Poolse Natalia Kropska en de Tsjechische Renata Zachová. Alleen tegen regerend wereldkampioene Kaju was Van Lieshout niet opgewassen.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (12)

Zoveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij thuis hebben

header-leenrente-spaarrente

Spaargeld bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Elders krijg je nu rond de 3 procent, en zoveel loop je per jaar mis op €50.000

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Had Yeşilgöz het dommer kunnen aanpakken? De VVD peilt nog 12 zetels

148982664_m

Vriezer vol ijs? Dit trucje met aluminiumfolie lost het op in een handomdraai

ANP-570526154

Laadpalen langs de snelweg: straks wel een stekker, maar geen stroom?

Kat-miauwt-768x512

Kattenbrokjes van Albert Heijn, Jumbo, Aldi, Lidl of PLUS in huis? In alle vijf zit PFAS, en in één merk een veel giftigere soort

Loading