Duitsland en Canada gaan nauwer samenwerken bij aardmetalen

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 11:58
BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland en Canada gaan nauwer samenwerken op het gebied van zeldzame aardmetalen. Dat hebben de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Canadese premier Mark Carney afgesproken tijdens gesprekken in Berlijn. Zo willen de landen nieuwe projecten gaan financieren voor winning van belangrijke grondstoffen als kobalt, lithium, wolfraam en nikkel.
Volgens Carney heeft Canada grote reserves aan zeldzame aardmetalen die niet ontwikkeld zijn, waardoor landen als China en Rusland de markt voor die grondstoffen kunnen domineren. Hij stelt dat Canada een betrouwbare leverancier zal zijn aan bondgenoten zoals Duitsland, dat de belangrijkste handelspartner van Canada in de Europese Unie is.
Zeldzame aardmetalen zijn onder meer belangrijk voor de energietransitie, maar ook voor defensietechnologie. Door de toenemende vraag zijn overheden bezig om de toeleveringsketens voor die grondstoffen te versterken.
