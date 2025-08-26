Huidfonds: jongeren smeren zich wel in, maar onderschatten de zon

HAARLEM (ANP) - Jongeren en jongvolwassenen smeren zich over het algemeen vaker in met zonnebrandcrème dan de gemiddelde Nederlander, maar toch verbranden ze vaker. Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht komt dat doordat ze vaker de zon opzoeken wanneer die het krachtigst is en dan bijvoorbeeld op het strand liggen. Het Nationaal Huidfonds, dat opdracht gaf voor het onderzoek, concludeert dat jongeren het risico nog vaak onderschatten.

Ruim 2500 Nederlanders namen deel aan de peiling. Ruim een op de vier ondervraagden tussen de 16 en 34 jaar zei vorige zomer zeker één keer zwaar te zijn verbrand. Gemiddeld gebeurde dat bij 14 procent van de deelnemers. Van de jongeren had 77 procent een lichte verbranding, tegen 62 procent in de totale groep.

"Jongeren smeren vaak te dun waardoor de beschermingsfactor niet wordt gehaald en ze hebben de misvatting dat insmeren betekent dat ze onbeperkt in de zon kunnen blijven", verklaart het fonds.

Door verbranding stijgt de kans op huidkanker.